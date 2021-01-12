موجز دوت الخليج الإخبارية للسيارات.. مأزق فولكسفاجن وطرازات تتحدى الجليد

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

السيارة جولف 8 التي تنتجها فولكسفاجن الألمانية تعاني من مشكلات مهمة في تطبيق التحكم في نظام المعلومات والترفيه.

كشفت شركة كيا الكورية الجنوبية النقاب عن الإصدار الخاص Black Edition من أيقونتها Sportage، والذي يتمتع بمظهر مهيب من خلال اللون الأسود.

تعتزم شركتان يابانيتان، استثمار أكثر من 100 مليون دولار في قطاع السيارات بالمغرب.



كشفت شركة لاند روفر البريطانية عن نسخة عالية الأداء من أيقونتها ديسكفري، باسم "سبورت" وستطرح في 2021.



في المناطق كثيفة الثلوج لجأ عدد من عشاق السيارات لتعديل مركباتهم بشكل استثنائي، يمنح السيارات قدرات خارقة للسير فوق الجليد.

كشفت شركة جيب عن نسخة جديدة لعام 2021، من طراز "شيروكي" بقدرات متميزة تنافس بها موديلات بارزة من ضمنها موديل مازدا CX-5.

وسط انتشار السيارات الكهربائية على نطاق واسع حول العالم، باتت الفترة الزمنية لشحن المركبة من العوامل الرئيسية عند الشراء.