وزير الصحة التونسي: الوضع خطير.. ولقاح فايزر لن يصل قبل فبراير

أعلنت وزارة الصحة التونسية تنفيذ حجر صحي شامل في كامل المحافظات التونسية لمدة 4 أيام من 14 يناير، لتطويق انتشار كورونا.

جاء هذا على لسان وزير الصحة التونسي فوزي المهدي خلال مؤتمر صحفي تم تنظيمه بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة وسط العاصمة تونس.



كما أعلن الوزير حظر التجوال من 4 مساء إلى 6 صباحا بالتوقيت المحلي لتونس، وتعليق كل الدروس في المدارس والمعاهد حتى 24 يناير:كانون الثاني.

وأقر تعليق كل التظاهرات الثقافية وغيرها ورفع الكراسي من المقاهي والمطاعم بداية من، الإثنين المقبل، حتى 24 يناير/كانون الثاني، إضافة إلى إقرار نظام العمل بالتداول يوما بيوم والعمل عن بعد.

وأكد الوزير أن لقاح فايزر لن يصل إلى تونس إلا في شهر فبراير.

وأوضح الوزير أن الوضع الصحي في تونس خطير وخطيرا جدا وسرعة انتشاره تفوق قدرة الوزارة للتكفل بالمرضى.

وتسجل تونس ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا وصلت إلى 162350 حالة من بينها 5284 حالة وفاة.

وكانت اللجنة العلميّة لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ عقدت اجتماعها الدوري، صباح الثلاثاء، بإشراف وزير الصحّة فوزي مهدي الذي خصّص لمتابعة وتقييم تطوّر الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19 والنّظر في إحكام تنفيذ مختلف الاجراءات الوقائيّة للحدّ من خطورة تسارع انتشار فيروس كورونا المستجدّ في تونس.