الحدود الشرقية وسلام دارفور على أجندة مباحثات السودان وتشاد

بحث السودان وتشاد، الثلاثاء، الأوضاع على الحدود الشرقية مع إثيوبيا، فضلا عن سير عملية السلام في دارفور.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية لعضو مجلس السيادة إبراهيم جابر إلى تشاد، استغرقت يوما واحدا، ووصفها وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين بـ"المثمرة".
وقال "قمر الدين"، في تصريحات صحفية، إن "الزيارة شكلت فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين".
ولفت إلى الدور المحوري الذي لعبته تشاد في اتفاق جوبا لسلام السودان، مؤكدا أن "الجانب التشادي أبدي تفهما كبير لقضايا السودان".
وأكد أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين حكومتي البلدين للتشاور حول قضايا التجارة وفتح آفاق أرحب للصناعة.
ولفت إلى أن "السودان وتشاد سيعملان بتنسيق تام بشأن ملف السودان في الاتحاد الأفريقي وذلك خلال انعقاد قمة الاتحاد المرتقبة في فبراير/شباط المقبل".
وتشاد إحدى الدول الضامنة لاتفاق سلام السودان الموقع في جوبا.
وتشهد الحدود الشرقية السودانية توترا على خلفية مناوشات مع قوات إثيوبية شبه رسمية.
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