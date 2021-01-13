زعيم الجمهوريين بـ"الشيوخ الأمريكي": ترامب يستحق العزل

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، يعتقد بأن الرئيس دونالد ترامب يستحق العزل

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة بالحزب الجمهوري قولها، إن ماكونيل يشعر بالسعادة بسبب اتجاه الديمقراطيين لعزل ترامب، وأبلغ هذا الأمر لمساعديه بشكل صريح.



جون كاتكو العضو الجمهوري في مجلس النواب أكد أنه سيصوت لمساءلة الرئيس دونالد ترامب فيما يتصل بالهجوم على مبنى الكابيتول، ليصبح أول نائب جمهوري ينضم للديمقراطيين في مساعهم لمساءلة الرئيس، بحسب موقع "سيراكيوز" الإخباري.

وبدورها، قالت السيناتور الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، ليز تشيني، إنها ستصوت لصالح مساءلة الرئيس ترامب.

وفي وقت سابق، قال النائب الجمهوري عن ولاية ميشيجان بيتر ميجر، إنه يفكر جديًا في التصويت لعزل ترامب، وذلك في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت الأسبوع الماضي بمبنى الكابيتول الأمريكي، معتبرًا أن ترامب "لم يعد مؤهلًا لتولي هذا المنصب."

وأضاف، في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، "أفضل أن يكون هناك تحقيقًا أكثر شمولية بشأن ما حدث. معظم ما أعرفه عن 6 يناير (الأربعاء الماضي) نابع إما من تجربة شخصية أو من تويتر".

وتابع: "لكن في النهاية، أعتقد أنه من الواضح أن الرئيس لم يعد مؤهلًا لتولي هذا المنصب."

وأرجأ مجلس النواب الأمريكي مناقشة تفعيل المادة 25 من الدستور لعزل ترامب إلى الأربعاء.

ونشر المجلس، الإثنين، مشروع قرار يدعو إلى عزل الرئيس المنتهية ولايته من منصبه على خلفية دعوته لأنصاره إلى اقتحام مبنى الكونجرس.