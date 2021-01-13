قضاء السودان يصدر قرارا هاما بشأن "تفكيك الإخوان"

أصدر القضاء السوداني قرارا بإعادة تشكيل الدائرة المختصة في الفصل بالطعون المرفوعة ضد قرارات لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الإخوان.
ونص القرار ،الذي أصدرته رئيس القضاء السوداني نعمات عبد الله محمد خير، الثلاثاء، على إلغاء قرار تشكيل الدوائر القضائية من الأولى حتى الخامسة، والقاضية باختصاصها في الفصل بالطعون المرفوعة ضد قرارات "لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩".
وأضاف القرار، سيتم إعادة تشكيل الدائرة من محمد علي محمد أبو سبيحة قاضي المحكمة العليا، وعبدالرحمن إبراهيم محمد قاضي المحكمة العليا، وعبدالإله محمد عثمان زمراوي قاضي المحكمة العليا.
ووجهت رئيس القضاء بوضع كل ملفات الطعون الإدارية المقدمة أمام اللجنة للفصل فيها.
واستردت لجنة إزالة تمكين الإخوان، مليارات الجنيهات من بعض المؤسسات والهيئات والأفراد الذين ينتمون لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، والإخوان خلال الفترة الماضية.
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