قصف يستهدف مواقع لمليشيات إيرانية شرقي سوريا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، النقاب عن أن القصف الذي سمع في أرجاء محافظة دير الزور شرقي سوريا، استهدف مواقع لمليشيات الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني.

وقال المرصد ،إن القصف الذي يرجح أنه ناتج عن غارات إسرائيلية، استهدف مستودعات عياش، ومعسكر الصاعقة عند أطراف مدينة دير الزور، ومستودعات ومقرات في بادتي البوكمال والميادين.

وأشار المرصد إلى وقوع 18 ضربة جوية في المنطقة الممتدة من مدينة الزور حتى الحدود السورية العراقية في بادية البوكمال .

وتابع، أن تلك الأماكن المستهدفة تتمركز فيها مليشيات الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، وتتخذ من تلك الأماكن مراكز للتدريب.

وأشار المرصد إلى أنه لم يرد معلومات حتى اللحظة عن حجم الخسائر وسط معلومات مؤكدة عن تدمير مستودعات أسلحة.

وفي وقت سابق، قال الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، إن عدوانا إسرائيليا استهدف مناطق في دير الزور وألبوكمال.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، ويتم حالياً تدقيق نتائج العدوان."

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل حول المواقع السورية التي تم استهدافها.

والأسبوع الماضي، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن انفجارات دوت في كتيبة الرادار غرب قرية الدور بريف السويداء، التي تتواجد بها ميليشيات إيرانية وحزب الله اللبناني، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف الموقع بشكل مباشر بأكثر من ضربة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.