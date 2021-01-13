23 قتيلا.. ارتفاع حصيلة قصف مواقع المليشيات الإيرانية بسوريا

أسفر القصف الذي استهدف مواقع المليشيات الإيرانية بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، عن مقتل 23 وإصابة 28 آخرين.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القصف إسرائيلي، وأنه الثاني من نوعه خلال العام الجاري، موضحة أنه خلف خسائر بشرية ومادية فادحة.
وبيّن أنه طال مواقع وتمركزات ومستودعات ذخيرة وأسلحة لحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها وعلى رأسها لواء "فاطميون"، في المنطقة الممتدة من مدينة الزور إلى الحدود السورية – العراقية في بادية البوكمال.
ولفت إلى أن من القتلى 7 سوريين فقط والبقية من المليشيات الموالية لإيران، بينهم 14 لقوا حتفهم في دير الزور بينما الـ9 الباقون قتلوا في البوكمال والميادين.
وأشار المرصد إلى أن "عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 28 جريحا بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين".
وتسبب القصف بتدمير مواقع عسكرية ومستودعات ذخيرة وسلاح وآليات، ودوت انفجارات عنيفة خلال وبعد القصف نتيجة انفجار الذخائر ضمن المستودعات.
واستهدف القصف بأكثر من 10 ضربات مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة ومواقع أخرى في أطراف مدينة دير الزور، كما استهدف بـ6 ضربات مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاح في بادية البوكمال، وبضربتين اثنتين تمركزات ومواقع ومستودعات في بادية الميادين.
وكان المرصد أحصى خلال العام 2020، 39 ضربة استهدفت خلالها إسرائيل المليشيات الإيرانية على الأراضي السورية.
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