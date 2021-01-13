سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 13 يناير 2021.. هدوء حذر

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء، في السوق السوداء مقابل قفزة في سعر اليورو والإسترليني.

وبلغ متوسط سعر العملة الخضراء في السوق غير الرسمية بالسودان 270 جنيها، حتى كتابة التقرير.



واستقر سعر الدولار الأمريكي لدى البنك المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 للبيع.

وأشار متعاملون بحسب وسائل الإعلام، إلى زيادة حجم المضاربات مقارنة بالأيام الماضية، متوقعين مزيداً من الارتفاع للدولار الأيام القادمة.

وصدق مجلس الوزراء السوداني على موازنة البلاد لعام 2021، والتي تتضمن الاستمرار في الدعم، ومخصصات للتعليم أكبر من الدفاع لأول مرة.

سعر اليورو والإسترليني

وقفز متوسط سعر اليورو إلى 327 جنيها مقابل 321 أمس ،فيما بلغ السعر لدى البنوك 67.81 جنيه للشراء و68.15 جنيه للبيع.

كما صعد الجنيه الإسترليني إلى 355 جنيها مقابل 348 جنيها أمس، وسجل الإسترليني لدى البنوك 74.79 جنيه للشراء و75.17 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وتحرك سعر الريال السعودي في السوق السوداء إلى 71.50 جنيه مقابل 71 جنيها أمس، وفي البنك المركزي سجل 14.67 جنيه للشراء و14.74 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي في السوق غير الرسمية إلى 73 جنيها مقابل 72.5 جنيه أمس، ولدى البنوك بلغ السعر 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 690 جنيها.