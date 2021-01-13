سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 13 يناير 2021.. الليرة تستسلم

قفز سعر الدولار مقابل الليرة السورية، اليوم الأربعاء، في السوق السوداء، فيما استقرت الأسعار لدى تعاملات البنوك.

وبلغ سعر الدولار في سوريا 2870 ليرة للشراء و2895 ليرة للبيع مقابل 2850 للشراء و2875 للبيع أمس.



ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة، في السوق الموازية، حسب العرض والطلب، والنطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية "دمشق وحلب وإدلب ومنيج" بفوارق تصل إلى نحو 50 ليرة.

واستقر سعر الدولار في تعاملات البنوك عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع، مع بقاء الضغوطات النقدية حاضرة على السوق المحلية بفعل عقوبات أمريكية مفروضة على البلاد.

خسائر الاقتصاد السوري

بلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

الدين العام للبلاد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار عدة سنوات، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%، وفق دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات.

وكشفت الدراسة عن الآثار الكارثية للنزاع المسلح بين السوريين في مختلف المستويات، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من 1% في عام 2010 إلى نحو 86% من السكان مع نهاية 2019.

سعر اليورو والإسترليني

وبلغ سعر صرف اليورو لدى السوق الموازية (السوداء) 3520 للبيع و 3485 للشراء مقابل 3465 ليرة للشراء، و3495 ليرة للبيع أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 3895 للشراء و3939 للبيع مقابل 2850 ليرة للشراء، و3885 ليرة للبيع الثلاثاء.

سعر الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي إلى 763 ليرة للشراء و 773 للبيع مقابل760 ليرة للشراء، و766 ليرة للبيع أمس.

كما زاد الدرهم الإماراتي في السوق السوداء السورية إلى 779 ليرة للشراء و788 للبيع، كما قفز سعر الدينار الكويتي إلى 9446 ليرة للشراء و9554 للبيع.

نسبة الفقر

وكشفت دراسة حديثة عن ارتفاع نسبة الفقر في سوريا إلى نحو 86% بنهاية 2019.

ويمر الاقتصاد السوري بأزمة مالية طاحنة وسط قرارات حكومية بزيادة في أسعار المحروقات، ترافقه ضغوط على قطاع الصادرات للخارج، وهبوط مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.