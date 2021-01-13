إحباط هجوم إرهابي لـ"الشباب" بوسط الصومال

أفشلت قوات الأمن بولاية غلمدغ الصومالية، الأربعاء، هجوما إرهابيا بعبوة ناسفة في عاصمة الولاية طوسمريب وسط البلاد.
وكان التفجير المخطط عبارة عن عبوة مزروعة قرب نقطة تفتيش أمنية وسط مدنية طوسمريب وقام رجال الأمن بإخراجها وفق وسائل إعلام صومالية.
وأطلقت قوات الأمن عملية أمنية واسعة لإلقاء القبض على المتورطين، كما أصدرت بيانا حول العمليات أكدت إحباطها الهجوم دون خسائر بعد الحصول على معلومات استخباراتية.
وأوضحت قوات الأمن، في البيان، أن "الهجوم كان يستهدف إلحاق الضرر بالسكان المدنيين عاصمة ولاية غلمدغ".
واتهمت القوات الأمنية حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة بالوقوف وراء التخطيط للهجوم.
وكانت قوات الأمن المحلية للولاية تنفذ تحقيقات أمنية خلال الأيام الأخيرة في مدينة طوسمريب والمناطق المحيطة لمكافحة هجمات حركة الشباب الإرهابية .
ويعمل على أمن مدينة طوسمريب قوات محلية وفيدالية مشتركة وتقوم بحملات أمنية واسعة من فترة لأخرى.
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