تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 13 يناير 2021

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة وفي البنك المركزي.

كذلك، تراجع متوسط سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية والعربية الرئيسية،اليوم، حسب متوسط الأسعار على موقع البنك المركزي.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنوك 18.95 جنيه للشراء و 19.09 جنيه للبيع.

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي على موقع البنك المركزي المصري إلى 18.97 جنيه للشراء و19.10 جنيه للبيع، مقابل 18.95 جنيه للشراء و 19.08 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.96 جنيه للشراء، في 12 بنكا منها المصرف العربي الدولي، والكويت الوطني، عودة، والاستثمار العربي.

فيما جاء أعلى سعر لبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.19 جنيه في بنك البركة.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) سجل سعر اليورو 18.95 جنيه للشراء و19.13 للبيع.

أقوى أداء في الأسواق

وسجل الجنيه المصري أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال عام 2020 رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

ومن بين 9 عملات رئيسية بالأسواق الناشئة تم رصد تحركاتها خلال عام 2020، كان الجنيه المصري الوحيد الذي نجح في مواجهة الدولار، ليغرد منفردا بمكاسب بلغت نسبتها 2.25% منذ بداية العام.

أسعار الدولار والإسترليني

وارتفع سعر صرف العملة الخضراء قرشين إلى 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع على موقع البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 21.23 جنيه للشراء و21.36 جنيه للبيع، مقابل 21.01 جنيه للشراء و21.14 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري إلى 4.161 جنيه للشراء و 4.188 جنيه للبيع، مقابل 4.158 جنيه للشراء و 4.184 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.250 جنيه للشراء و 4.278 جنيه للبيع، مقابل 4.24 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع، أمس.

فيما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي إلى 51.38 جنيه للشراء، و 51.85 جنيه للبيع، مقابل 51.30 جنيه للشراء و 51.76 جنيه للبيع، أمس.

نمو كبير

ويأتي استقرار اليورو في مصر بعد أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8 %.

وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا.