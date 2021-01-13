بالفيديو.. رجل يبكي بعد وصفه بالإرهابي وطرده من طائرة

لاقى مقطع فيديو لرجل يصرخ ويردد: "يصفونني بالإرهابي"، بعد طرده من إحدى الطائرات، انتشارا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وطبقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، حصد الفيديو أكثر من 15 مليون مشاهدة، وعشرات الآلاف من إعادة النشر منذ مشاركته عبر "تويتر".

ويمكن سماع صوت الرجل في مقطع الفيديو وهو يبكي ويردد: "هذا ما يفعلوه لنا، طردوني من الطائرة، ووصفوني بالإرهابي اللعين".

كما شوهد رجل آخر وهو يقترب منه ويمكن سماعه وهو يقول له: "سيدي، رجاء اهدأ. طردت في وقت سابق من على متن إحدى طائرات شركة دلتا"، قبل انتهاء الفيديو.

وتم نشر الفيديو أولًا عبر تطبيق "تيك توك"، وتلقى آلافا من ضغطات الإعجاب (لايك)، ثم تمت مشاركته عبر "تويتر" من جانب عدة مستخدمين، من بينهم يشار علي، كاتب بمجلة نيويورك.

وخلال تغريدة، كتب أحد المستخدمين: "الناس الذين اقتحموا الكابيتول، الأربعاء، يعلمون الآن أنهم على قوائم حظر الطيران انتظارا لاستكمال التحقيقات. إنهم ليسوا سعداء حيال المسألة".



لكن التغريدة التي نشرها يشار علي لفتت إلى أن "هذا ليست له علاقة بمبنى الكابيتول الأمريكي أو قوائم حظر الطيران من حيث صلته بالإرهاب الداخلي".

وأضاف علي: "هذا الرجل، طبقا للسيدة التي صورت الفيديو، طرد من الطائرة بسبب عدم ارتداء كمامة"، وحصلت التغريدة على آلاف من ضغطات الإعجاب وإعادة التغريدة.

وأفادت تغريدة لكبير المراسلين المختصين بشؤون الطيران بموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي ديفيد بلوتنيك، الذي شارك مقاطع من الفيديو عبر "تيك توك"، بأن "التعليق على المنشور الأصلي يقول إن المسألة متعلقة بارتداء الكمامة".