السودان يسمح بدخول القادمين من دول السلالة الجديدة

ألغت سلطة الطيران المدني السودانية، الأربعاء، قرار تعليق دخول الركاب القادمين من المملكة المتحدة، وهولندا وجنوب أفريقيا، بدءا من اليوم.
وأوضحت سلطة الطيران المدني السودانية، في بيان، إن سلطات مطار الخرطوم قد اصدرت قرار في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بمنع دخول الركاب القادمين من الدول الثلاث، بسبب ظهور حالات إصابة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا.
واتخذت اللجنة العليا للطوارئ بالسودان، قرار بتعليق دخول الركاب من الدول الثلاث ضمن إجراءات احترازات صحية بعد زيادة حالات الإصابة بكورونا في البلاد.
وشملت الإجراءات الاحترازية في السودان تقليل عدد العاملين بالمؤسسات الحكومية بنسبة ٥٠%.
كما علقت بعض الجامعات الدراسة نتيجة لانتشار الفيروس وظهور حالات إصابة وسط الطلاب والأساتذة والعاملين.
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