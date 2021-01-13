مقتل 80 شخصا في هجوم غربي إثيوبيا

قتل ما لا يقل عن 80 شخصا، في هجوم غربي إثيوبيا حيث ارتكبت مجازر عدة في الأشهر الأخيرة، على ما أعلنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.

وقال أرون ماشو الناطق باسم هذه الهيئة المستقلة "وردتنا معلومات تثبت أن أكثر من 80 مدنيا قتلوا في 12 يناير/ كانون الثاني قرب داليتي" في منطقة بينيشانغول غوموز.



والإثنين الماضي، أعلنت السلطات الإثيوبية، مقتل 8 مسلحين واعتقال 6 آخرين من جماعة "أونق شني" المنشقة عن جبهة تحرير أورومو، غربي البلاد.

وتتمركز "أونق شني" في مناطق حول مدينة "نقمتي" بأوروميا، وتتهمها حكومة الإقليم بتنفيذ أعمال قتل من وقت لآخر بالمنطقة، راح ضحيتها مدنيون ورجال شرطة في أوقات سابقة.

وأصبحت هذه الجماعة تهدد السلم والأمن في مختلف مناطق أوروميا، بعد أن تمكنت من التغلغل في عدد من المناطق والغابات غرب وشرق الإقليم.