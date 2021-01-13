13 مليون جرعة لقاح في ألمانيا.. وانتقادات حزبية لبطء وتيرة التطعيم

أعلن وزير الصحة الألماني يانس شبان، اليوم الأربعاء، أن المانيا ستحصل على 13 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا في الربع الأول من 2021.

جاء هذا الإعلان عقب اجتماع سري غير رسمي، بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الصحة استغرق 261 دقيقة.

ورغم بدء السلطات الألمانية عملية التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد في ديسمبر الماضي، توجه أحزاب المعارضة انتقادات لاذعة بسبب ما وصفته بـ"فوضوية" عملية التطعيم، وانخفاض عدد الجرعات المخصصة لألمانيا، وبطء وتيرة التطعيم مقارنة بدول أوروبية أخرى مثل الدنمارك والمملكة المتحدة، وفق صحيفة بيلد الألمانية "خاصة".

وفي بيان الحكومة أمام البرلمان الألماني، قال شبان: "هذه أكبر حملة تطعيم في تاريخنا، وتحتاج لجهد مجتمعي"، مضيفا "لا يمكن لدولة، ولا حزب، ولا حكومة هزيمة هذا الفيروس بمفردها.. يمكننا القيام بذلك معا".

وأضاف أن: "وتيرة التطعيم ستتحسن في الفترة المقبلة"، موضحا أن ألمانيا تمكنت "من بناء هيكل لعملية التطعيم ويمكننا تعزيزه وتكثيفه".

ومضى قائلا" "من المتوقع أن نحصل على 11 مليون جرعة من لقاح فايزر بيونتيك، ومليوني جرعة من لقاح موديرنا، في الربع الأول من 2021، وكلا اللقاحين حظي بموافقة الاتحاد الأوروبي".





وجاءت تصريحات شبان، غداة قمة ليلية سرية حول كورونا مع المستشارة ميركل في مقر المستشارية في برلين، مساء الثلاثاء.

وتناول الاجتماع بين الجانبين، والذي استغرقت 261 دقيقة، 3 قضايا أساسية هي: إنتاج وشراء لقاحات كورونا، ووتيرة التطعيم، وأخيرا المؤتمر العام للحزب الديمقراطي المسيحي "يمين وسط" المقرر 15 و16 يناير الجاري.

وقبل أيام، صرحت ميركل بإمكانية استمرار الإغلاق حتى أبريل/نيسان المقبل، للسيطرة على تفشي الجائحة، خاصة في ظل تسجيل البلاد أعداد مرتفعة من إصابات كورونا في الفترة الماضية.

وخلال يومي الجمعة والسبت المقبلين، يعقد الحزب الديمقراطي المسيحي "يمين وسط" مؤتمره العام لاختيار رئيس جديد، في أول خطوة في مسار اختيار خليفة لميركل على رأس الحكومة الألمانية، حيث تترك المرأة الحديدية الحياة السياسية بنهاية الفترة التشريعية الحالية في خريف 2021.