استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية عند الفتح اليوم الأربعاء، بعد وصولها لمستويات قياسية بآمال تحفيز إضافي جديد، رغم ارتفاع التضخم.
وعكف المستثمرون على استيعاب مكاسب موجة صعود ارتفعت بالسوق إلى مستويات قياسية بفعل الرهانات على انتعاش النشاط الاقتصادي بفضل مزيد من التحفيز المالي، والتطعيم باللقاحات.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 16.2 نقطة بما يعادل 0.05% ليصل إلى 31084.88 نقطة.
وتقدم المؤشر ستاندرد آند بورز 500 نقطة واحدة أو 0.03% مسجلا 3802.23 نقطة.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 15.6 نقطة أو 0.12% إلى 13088.012 نقطة.
ارتفاع التضخم
وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ دفعت الأُسر المزيد مقابل البنزين، لكن التضخم ظل تحت السيطرة في ظل الصعوبات الاقتصادية من جراء جائحة كوفيد-19، والتي تُثقل كاهل سوق العمل وقطاع الخدمات.
وقالت وزارة العمل الأمريكية، الأربعاء، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.4% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.2% في نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي الاثني عشر شهرا حتى نهاية ديسمبر كانون الأول ارتفع المؤشر 1.4% عقب زيادته 1.2% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.4% عن الشهر السابق، و1.3% على أساس سنوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسهم الأمريكية تمتص صدمة هذا المؤشر السلبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.