وفاة الأمير خالد بن عبدالله آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، الأربعاء، وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.
وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان اليوم الأربعاء إنه سيصلى على الفقيد غداً الخميس.
ومن جانبه قدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعازيه في وفاة الفقيد.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على تويتر ، أرفقها بصورة الفقيد، إنه :" عزائي الشخصي لأسرة آل سعود.. ولجميع محبي وملاك الخيل في العالم في وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن.. صديق ورفيق حياة في حب الخيل.. الفارس الذي ترجل بعد أن ملك قلوبنا بطيبته ورقيّه.. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".
والأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، هو ابن أخ الملك عبد العزيز وزوج ابنته الجوهرة، ورئيس ومدير شركة أميانتيت العربية السعودية المشارك حتى 8 فبراير/ شباط 2009.
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