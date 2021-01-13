سوء الطقس يغلق 6 موانئ مصرية

أغلقت السلطات المصرية، 6 موانئ على البحر الأحمر لسوء الأحوال الجوية.
وقالت هيئة موانئ البحر الأحمر وثلاثة مصادر، الأربعاء، إن مصر أغلقت 5 موانئ تجارية على البحر الأحمر وميناء صيد بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح.
وحسب رويترز، أوضحت الهيئة، أن موانئ السويس ونويبع والزيتيات قد أُغلقت.
وقالت 3 مصادر إن مينائي الأدبية والعين السخنة قد أُغلقا أيضا، إضافة إلى ميناء لصيد الأسماك في السويس.
وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
وقالت هيئة الموانئ، في بيان، إن شدة الرياح تدور بين 20 و25 عقدة في السويس والزيتيات، وارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة أمتار.
وفي ميناء نويبع، تبلغ شدة الرياح بين 28 و30 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة أمتار.
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