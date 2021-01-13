اقتحام الكابيتول.. أول قرار لـ"جوجل" لمنع العنف بأمريكا

أعلنت شركة جوجل حظر جميع الإعلانات السياسية على منصاتها في أمريكا حتى 21 يناير الجاري تجنبًا لاستغلالها في التحريض على العنف.

وذكر موقع "سي نت "الأمريكي أن الشركة قررت حظر شركة جميع الإعلانات السياسية على منصاتها بعد أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي في الكابيتول هيل وسيستمر الحظر حتى 21 يناير/ كانون الثاني على الأقل، في اليوم التالي لتنصيب جو بايدن.



وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني، إنه : "بالنظر إلى أحداث الأسبوع الماضي، سنقوم بتوسيع تطبيق سياسة الأحداث الحساسة التي نتبناها لإيقاف جميع الإعلانات السياسية مؤقتًا بالإضافة إلى أي إعلانات تشير إلى المساءلة أو التنصيب أو الاحتجاجات في مبنى الكابيتول الأمريكي".

سيتم تطبيقه الحظر على الإعلانات التي يتم عرضها على منصات "جوجل ودي" في 360 ويوتيوب وآد إكس وآثورايزد باير.

وكان عملاق البحث قد حظر في وقت سابق الإعلانات السياسية بعد انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الأمريكية للحد من انتشار المعلومات المضللة، لكنه قام برفع هذا القيد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وكان موقع يوتيوب، أزال، الأربعاء، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وحظره من نشر مقاطع جديدة لمدة أسبوع.

وبحسب بيان صادر عن "يوتيوب" فقد تمت "إزالة المحتوى الجديد الذي تم تحميله على قناة دونالد ترامب لانتهاكه سياسات الموقع".

حذف "يوتيوب" فيديو للرئيس ترامب ليس الأول، فقد حذفت الشركة سابقا و"فيسبوك" أيضا تسجيلا مصورا للرئيس الأمريكي أكد فيه أن الانتخابات زورت، وطالب مناصريه في واشنطن بالانصراف.

تتخذ شركات التكنولوجيا خطوات لمنع وقوع أي حوادث أخرى بعد أن اقتحمت حشد من أنصار ترامب مبنى الكابيتول حيث صوت المشرعون لتأكيد فوز بايدن في الانتخابات. وقام موقع تويتر بحظر حساب ترامب بشكل دائم، بينما قامت شركة فيسبوك بحظر حساب الرئيس إلى أجل غير مسمى.