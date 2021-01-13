وفاة الأمير خالد بن عبدالله آل سعود.. الفارس يترجل

توفى الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، ابن عم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأحد أعرق ملاك الخيل بالعالم.

ونعى الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، الفقيد، في بيان أعلن فيه إنه "سيصلى عليه يوم غد الخميس"، داعيا الله أن "يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه يأسكنه فسيح جناته".

كما نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الفقيد.

وغرد الشيخ محمد بن راشد، قائلا :"عزائي الشخصي لأسرة آل سعود .. ولجميع محبي وملاك الخيل في العالم في وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن .. صديق ورفيق حياة في حب الخيل .. الفارس الذي ترجل بعد أن ملك قلوبنا بطيبته ورقيّه .. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه .. وإنا لله وإنا إليه راجعون.."

والأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، ابن عم العاهل السعودي الملك سلمان، وزوج شقيقته الأميرة الجوهرة.

وولد في الطائف، في عام 1937، درس التاريخ في أمريكا والرياض، عمل فترة في وزارة الشؤون الخارجية، ومارس الأعمال التجارية، حيث يعد أحد أشهر رجال الأعمال في المملكة والعالم.

ويعد الأمير خالد بن عبد الله آل سعود، من أعرق ملاك الخيل في العالم ويمتلك عدة مزارع في أوروبا وأمريكا، كما أنه مؤسس ومالك مزرعة "جودمونت " لإنتاج الخيول العالمية.

وعرف كممثل للسعودية في أغلى المسابقات العالمية حيث تعد المملكة العربية السعودية موطناً للفروسية والفرسان عبر العصور.

وكان يشارك باستمرار في البطولات الدولية وحققت جياده على مدى أكثر من ثلاثين عاما إنجازات متواصلة على المضامير الأوروبية والأمريكية ويعد أفضل منتج في أوروبا ، ويتسابق ملاك الخيل على اقتناء إنتاج مزرعته من الخيول نظرا لما تملكه من سلالات قل أن تجد لها مثيلا في العالم.

وحازت اسطبلات مزرعته "جودمونت " على ما يقارب 75٪ من بطولات أكبر سباقات العالم في العام 2010.

وفاز حصانه (وورك فورس) البالغ من العمر ثلاث سنوات بلقب أفضل حصان في أوروبا لعام 2010، عقب إحرازه المركز الأول في أكبر سباقات بريطانيا وفرنسا.

كما نال حصان الأمير خالد "فرانكل" لقب أحسن حصان في القارة الأوروبية لعمر السنتين وفاز الحصان "ترنكو تايقر" بجائزة أحسن حصان على مستوى أوروبا لجميع أنواع الأجواء - الممطرة وغير الممطرة - لفئة الأربع سنوات فما فوق.

‏كما فاز الحصان "أروغيت" والذي يملكه الأمير خالد بن عبدالله، في فبراير / شباط 2017 بكأس "بيغاسوس العالمي للخيول"، وهو ما منحه 12 مليون دولار أمريكي في أغلى شوط بالعالم.

وكان الأمير الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، مالك مجموعة شبكات "أوربت" الإعلامية قبل انضمامها إلى "شوتايم أرابيا" لتصبح شبكة "أوربت شوتايم".