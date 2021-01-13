واشنطن تشكر 7 دول لحماية "هرمز".. الإمارات أبرزها

قدم مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، الأربعاء، الشكر لدول الإمارات والسعودية والبحرين وبريطانيا وألبانيا وليتوانيا وأستراليا على حماية مضيق هرمز الذي يعد واحدًا من أهم الممرات الملاحية بالعالم.

وشهدت الملاحة البحرية في مضيق هرمز تهديدات كان مصدرها النظام الإيراني بعد تورطه في اعتداءات على سفن شحن وناقلات نفط.



وأعلنت مليشيا الحرس الثوري الإيراني، مطلع الشهر الجاري في بيان، احتجاز ناقلة النفط الكورية الجنوبية "هانكوك تشيمي"، مشيرة إلى أنه كان على متنها 7200 طن من "المواد الكيميائية النفطية".

وزادت حدة التوتر إقليميا بين واشنطن وطهران بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/أيار 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران.

يشار إلى أن مضيق هرمز يعتبر نقطة عبور لنحو 20 % من صادرات النفط الخام في العالم، وشكلت إيران تهديدات متكررة لحرية الملاحة الدولية عبر هذا المضيق المائي.

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد التلفزيون الإيراني، أن "الجيش بدأ مناورات بحرية بالصواريخ قصيرة المدى"، فيما يعد أحدث تهديد للملاحة الدولية.

وبحسب التلفزيون، فإن التدريبات التي تستمر يومين في خليج عمان تشارك فيها السفينة الحربية مكران محلية الصنع والتي وصفتها وسائل إعلام رسمية بأنها أكبر سفينة حربية إيرانية، وتضم منصة لطائرات الهليكوبتر، وسفينة الصواريخ زره (المدرعة).

ويعتبر الغرب الصواريخ الإيرانية تهديدا عسكريا للاستقرار الإقليمي، ووسيلة محتملة لحمل الأسلحة النووية إذا طورتها طهران.

وتأتي هذ التدريبات رغم تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، المستمر منذ عام 2018 عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات مشددة للضغط على إيران للتفاوض من أجل فرض قيود أشد على برنامجها النووي وعلى تطوير الصواريخ الباليستية ودعم المليشيات بالمنطقة.