موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. القطار السريع بمصر ومفاجأة أوبك

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أعلنت مصر أنها اتفقت مع شركة "سيمنز" العالمية على إنشاء منظومة القطار الكهربائي السريع في مصر بطول ألف كيلومتر بتكلفة 23 مليار دولار.

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الأربعاء، إن مخزونات النفط العالمي في تراجع مستمر.

ينظم معرض ومنتدى "إيكو ويست" ندوة افتراضية بالشراكة مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير" يوم 19 يناير/ كانون ثاني الحالي.

تفاءل قادة أعمال دوليون، بتعافي الاقتصاد العالمي خلال عام 2021، بدعم توزيع اللقاحات، والتحفيز الإضافي الجديد للاقتصاد الأمريكي.



رفع مصرف (دويتشه بنك) الألماني احتياطاته المالية المخصصة للعجز المحتمل عن سداد الديون للعام 2021 مقارنة بالعام الماضي، بسبب أزمة كورونا



شهدت أسعار الذهب في مصر قفزة ملموسة خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، بفضل ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا بعد حصار ترامب.

استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية عند الفتح اليوم الأربعاء، بعد وصولها لمستويات قياسية بآمال تحفيز إضافي جديد، رغم ارتفاع التضخم.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، الأربعاء، إلغاء عدد من المواد التي اتخذتها قبل 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.

أعطت سلطات مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر اليوم الأربعاء لاستحواذ بورصة لندن على رفينيتيف، وفق شروط.



قالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 3.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي

أغلقت السلطات المصرية، 6 موانئ على البحر الأحمر لسوء الأحوال الجوية.

زفت العديد من الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عددا من الأخبار السارة التي ستسهم في تحسن القطاع.

