سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 14 يناير 2021.. ارتفاع مفاجئ

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، في البنوك وشركات الصرافة.

وحسب موقع البنك المركزي، شهدت تعاملات اليوم الخميس، زيادة بمتوسط سعر الجنيه المصري، أمام اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، ارتفع متوسط سعر الدولار، في البنوك إلى 15.62 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

وارتفع متوسط سعر صرف العملة الخضراء إلي نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع، أمس الأربعاء، حسب موقع البنك المركزي المصري.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أعلى سعر عند 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في 19 بنكا منها، العقاري المصري العربي، والكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني، والمشرق، والأهلي المتحد، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، والتعمير والإسكان.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي، ومصر عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

فيما جاء أقل سعر للدولار عند 15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع، في البنك الأهلي اليوناني فقط.

إشادة صندوق النقد

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8%.

وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا.

وقال صندوق النقد في المراجعة الأولى لأحدث اتفاق للاستعداد الائتماني مع مصر، "تأثير كوفيد-19 على النمو في مصر كان أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، إذ إن قوة الاستهلاك ساهمت في تعويض ضعف السياحة والاستثمار".

وفي يونيو/حزيران، توقع الصندوق نمو الاقتصاد 2% في السنة المالية 2020-2021 التي بدأت في يوليو/تموز الماضي وتنتهي في يونيو/حزيران المقبل.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي إلى 19.01 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع، مقابل 18.97 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى 21.37 جنيه للشراء، و21.50 جنيه للبيع، مقابل 21.23 جنيه للشراء و 21.36 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

ارتفع متوسط سعر الريال السعودي إلى 4.165 جنيه للشراء، و 4.191 جنيه للبيع، مقابل 4.161 جنيه للشراء و 4.188 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى 4.253 جنيه للشراء، و 4.281 جنيه للبيع، مقابل 4.250 جنيه للشراء و 4.278 جنيه للبيع.

فيما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلي 51.52 جنيه للشراء، و 51.88 جنيه للبيع، مقابل 51.38 جنيه للشراء و 51.85 جنيه للبيع.

الاقتصاد ينجو من محنة كورونا

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي 2019 - 2020 بلغت 3.6%.

وهو ما يتوافق مع بيانات صندوق النقد الدولي التي أكدت أن مصر البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحقق معدلات نمو إيجابية، رغم تداعيات فيروس كورونا.

وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19، حالت دون ذلك.