تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 14 يناير 2021

واصل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، الارتفاع اليوم الخميس، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة، لليوم الثاني.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" في 24 بنكا، ارتفع متوسط سعر الريال في البنوك، اليوم الخميس، قرشا واحدا إلي نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وحسب موقع البنك المركزي، شهدت تعاملات اليوم الخميس، ارتفاع متوسط سعر الجنيه المصري، أمام اليورو الأوروبي، والجنيه الاسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

وارتفع سعر العملة السعودية لدى البنك المركزي المصري، إلى 4.165 جنيه للشراء، و 4.191 جنيه للبيع، مقابل 4.161 جنيه للشراء و 4.188 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 3 بنوك؛ هي المشرق، والمصرف العربي الدولي، وبلوم مصر، فيما جاء أعلي سعر لبيع الريال السعودي عند 4.23 جنيه في بنك البركة فقط.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.097 جنيه للشراء و 4.188 جنيه للبيع.

الاقتصاد ينجو من محنة كورونا

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي 2019 - 2020 بلغت 3.6%.

وهو ما يتوافق مع بيانات صندوق النقد الدولي التي أكدت أن مصر البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحقق معدلات نمو إيجابية، رغم تداعيات فيروس كورونا.

وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19، حالت دون ذلك.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار، إلى نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع، أمس الأربعاء، حسب موقع البنك المركزي المصري.

وزاد متوسط سعر اليورو الأوروبي،إلى 19.01 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع، مقابل 18.97 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.

كما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى 21.37 جنيه للشراء، و21.50 جنيه للبيع، مقابل 21.23 جنيه للشراء و 21.36 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وزاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي، إلى 4.253 جنيه للشراء، و 4.281 جنيه للبيع، مقابل 4.250 جنيه للشراء و 4.278 جنيه للبيع.

فيما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى 51.52 جنيه للشراء، و 51.88 جنيه للبيع، مقابل 51.38 جنيه للشراء و 51.85 جنيه للبيع.

الجنيه الأقوى

وسجل الجنيه المصري أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال عام 2020 رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

ومن بين 9 عملات رئيسية بالأسواق الناشئة تم رصد تحركاتها خلال عام 2020، كان الجنيه المصري الوحيد الذي نجح في مواجهة الدولار، ليغرد منفردا بمكاسب بلغت نسبتها 2.25% منذ بداية العام.