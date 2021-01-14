أجمل الأماكن السياحية في عجمان

يمكنك الاستمتاع برحلة مميزة إلى عجمان المدينة الإماراتية المميزة بأماكنها السياحية وشواطئها الخلابة والمناطق الأثرية.

السياحة في الإمارات ممتعة جدا ويوجد العديد من الأماكن التي تستحق الزيارة، ومن المناطق الهامة التي يجب الاستمتاع بزيارتها هي مدينة عجمان التي تطل على ساحل الخليج العربي بطول 16 كم، وتتميز بموقعها في وسط الإمارات، وتعتبر من أصغر الإمارات السبع الموجودة في الإمارات العربية المتحدة، وبها أجمل الأماكن السياحية التي نتعرف عليها من خلال ما يلي.



أجمل الأماكن السياحية في الإمارات:

مسجد الشيخ زايد:





يقع المسجد بالقرب من جامعة عجمان وعلى بعد 21 كم من الشارقة و 28 كم من دبي، ويعد من أشهر المساجد في الإمارة وهو من الأماكن الرئيسية التي يجب التوجه إليها في عجمان، وصمم المسجد بتصاميم هندسية معمارية رائعة جدا، وبه 4 مآذن وقبة بنقوش إسلامية واضحة، وارتبط اسم المسجد بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وتم افتتاح المسجد في العاشر من رمضان لعام 1422 هجريا، ومزود بالزخارف الإسلامية التي لا مثيل لها، كما أن الأبواب الخشبية صممت على الطراز الإسلامى، و المنبر من الأرابيسك، ويعد المسجد مقصد للسياح عند زيارة عجمان.

متحف عجمان:





يعد متحف عجمان من الأماكن الهامة عند زيارتك للإمارة، وتم بناؤه في القرن الثامن عشر وكان مقرا للحكم حتى عام 1907، وفيما بعد تم تحويله إلى متحف شاهد على التاريخ إذ أصبح أحد المعالم السياحية التي يحرص السياح على زيارتها.

عند زيارتك للمتحف يمكنك مشاهدة بعض المعروضات التي ترصد جوانب من الحياة في الإمارات قديما، حيث يعرض المشغولات اليدوية والأزياء الشعبية، كما توجد بعض اللوحات الفنية التي توضح تفاصيل البيوت الإماراتية قديما، وأيضا توجد لوحات عن كيفية صناعة السفن.









كما توجد قاعة بالمتحف تتعرف من خلالها على السوق الشعبي الإماراتي، حيث يضم بعض المجسمات للحرف والمهن التي كان يقوم بها الناس في السوق مثل الحلاق والخياط والتجار وغيرها، والدور العلوي من المتحف يحتوي على غرفة للشيخ راشد بن حميد وهو آخر من سكن الحصن قبل أن يتحول إلى متحف ويشتمل على المتعلقات الشخصية له من هدايا وأسلحة وغيرها.

أجمل 6 أماكن سياحية في الشارقة

محمية الزوراء الطبيعية:





من أحد أهم الأماكن السياحية البيئية الشهيرة التي من المهم زيارتها في عجمان، وتم تأسيس محمية الزوراء في عام 2004 للحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض والنباتات النادرة، كما تضم الأسماك النادرة والشعب المرجانية، وتتمتع بالمساحات الخضراء الشاسعة والأشجار الكثيفة، كما تتوفر بها حديقة ومتنزه للقيام بالأنشطة الترفيهية مثل ركوب الدراجات والتسلق، كما توجد بها حديقة الزوراء المائية والتي تضم مجموعة من الألعاب المائية المتميزة.

كورنيش عجمان:





يطل كورنيش عجمان على طول الشاطئ الشمالي الغربي لإمارة عجمان، ويمتد على طول الكورنيش أشجار النخيل والمظلات للاسترخاء، ويمكنك ممارسة بعض الأنشطة ومنها صيد الأسماك والقيام بنزهة بحرية مميزة، كما يمكنك ركوب الدراجات ويوجد الكثير من المطاعم والمقاهي المنتشرة على طريق الكورنيش.

سيتي سنتر عجمان:





من أكبر المولات التي توجد في عجمان والتي يمكنك بها الاستمتاع بالتسوق، حيث إنها تحتوي على مجموعة كبيرة جدا من المحلات المتنوعة، بالإضافة إلى وجود الأماكن الترفيهية للأطفال، كما توجد بها المطاعم والمقاهي وصالات السينما، ولهذا تعد من الأماكن المميزة التي يجب زيارتها.