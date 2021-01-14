سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 14 يناير 2021.. الجنيه يصعد

تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، الخميس، في السوق السوداء مقابل ارتفاع في سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني.

وبلغ متوسط سعر الدولار في السوق غير الرسمية بالسودان 268 جنيها في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، فيما استقر سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 للبيع.



وأشار متعاملون، بحسب وسائل الإعلام، إلى زيادة حجم المضاربات مقارنة بالأيام الماضية، متوقعين مزيداً من الارتفاع للدولار الأيام القادمة.

وصدق مجلس الوزراء السوداني على موازنة البلاد لعام 2021، والتي تتضمن الاستمرار في الدعم، ومخصصات للتعليم أكبر من الدفاع لأول مرة.

سعر اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر اليورو إلى 329 جنيها مقابل 326 أمس الأربعاء، فيما بلغ السعر لدى البنوك 67.81 جنيه للشراء و68.15 جنيه للبيع.

كما صعد الجنيه الإسترليني إلى 367 جنيها مقابل 355 جنيها أمس، وسجل الإسترليني لدى البنوك 74.79 جنيه للشراء و75.17 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وتحرك سعر الريال السعودي في السوق السوداء إلى 72 جنيها مقابل 71.5 جنيه أمس، وفي البنك المركزي سجل 14.67 جنيه للشراء و14.74 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي في السوق غير الرسمية إلى 74 جنيها مقابل 73 جنيها أمس، ولدى البنوك بلغ السعر 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 694 جنيها.