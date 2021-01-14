بالأرقام.. الملايين صوب سيجنال وتليجرام وهجرة جماعية من واتساب

قفز عدد مستخدمي تطبيقي سيجنال وتليجرام للتراسل الفوري بالملايين خلال الساعات الماضية، في مؤشر يؤكد الهجرة الجماعية من واتساب.

وكانت دعوات مغادرة واتساب قد تزايدت خلال الفترة الماضية بعد تغييرات في سياسات الخصوصية أجرتها الشركة المالكة لواتساب.

إقبال رهيب على سيجنال

وحسب منصة جوجل بلاي، شهدت عمليات تثبيت تطبيق سيجنال زيادة مهولة خلال الساعات القليلة الماضية.

فحتى تاريخ 12 يناير/ كانون الأول الجاري كان عدد من حملوا التطبيق في حدود 10 ملايين مستخدم.





لكن وفي خلال ساعات من نفس اليوم قفز عدد عمليات التحميل إلى أكثر من 50 مليون مرة.

ويعني هذا أن هناك إقبالا غير مسبوق على التطبيق الذي يقدم بديلا جيدا لواتساب كونه يؤمن الرسائل عبر تقنية التشفير من الجانبين.

وكان إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا أحد أهم المشاهير الذين نصحوا المستخدمين باستخدام تطبيق سيجنال.

25 مليون مستخدم لتليجرام في ساعات

أما تطبيق تليجرام فقد أعلن أنه حصل على أكثر من 25 مليون مستخدم جديد من جميع أنحاء العالم خلال آخر 27 ساعة فقط.





وأعلن التطبيق الروسي أنه بذلك قفز عدد مستخدميه إلى 500 مليون شخص.

الهجرة من واتساب

وأدى التحديث الأخير لسياسة الخصوصية في تطبيق واتساب إلى تحول بوصلة المستخدمين إلى تطبيقي سيجنال وتليجرام.

والتحول جاء بعد أن فرضت شركة واتساب المملوكة لفيسبوك ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج، الموافقة على سياسات خصوصية جديدة تسمح بتداول بيانات نحو 2 مليار مستخدم مع منصة فيسبوك، الأمر الذي أثار حفيظة آلاف المستخدمين حول العالم.

وفيما يتعلق بالبدائل؛ يجمع تطبيق تليجرام بيانات أقل، ولكنه لا يدعم ميزة (التشفير من طرف إلى طرف) في المحادثات والمجموعات، مما يجعل التطبيق غير آمن خاصة إذا كنت تستخدمه لنقل بيانات حساسة.

ولذلك، يعد تطبيق سيجنال هو التطبيق الأكثر أمانًا حيث يدعم ميزة التشفير من طرف إلى طرف لكل المحادثات.

كما يدعم سيجنال الكثير من ميزات الأمان والخصوصية التي تتيح حماية البيانات.