الصين تستورد أكبر كمية نفط في تاريخها.. ماذا تحضر بكين؟

بينما يشكو العالم من تبعات جائحة كورونا على الأنشطة الاقتصادية، وفي حين تراجع سعر النفط بشدة على وقع تراجع الطلب، كان للصين رأي آخر.

وكشفت بيانات صينية، اليوم الخميس، أن إجمالي واردات البلاد من النفط الخام قفز 7.3% في 2020 بالرغم من صدمة فيروس كورونا.

ووفق البيانات، استقبلت الصين كميات غير مسبوقة في الربعين الثاني والثالث من العام مع زيادة أنشطة المصافي وقلة الأسعار التي شجعت على التخزين.

أكبر مشتر في العالم

واستقبل أكبر مشتر للنفط في العالم في 2020 كمية غير مسبوقة بلغت 542.4 طن من الخام في اليوم، أي ما يعادل 10.85 مليون برميل يوميا.

وجاءت التدفقات القوية بعد شراء كثيف من المصافي وكذلك شركات التخزين المستقلة.

وتعزز الاستهلاك الصيني في أعقاب تهاوي أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في عقود في وقت سابق من العام، إذ استفادت من قوة الطلب المحلي مع تعافي الاقتصاد سريعا من جائحة فيروس كورونا.

الحد الأقصى لحصص الاستيراد

وبحسب بيانات نشرتها الإدارة العامة للجمارك اليوم، بلغت الشحنات في ديسمبر كانون الأول 38.47 مليون طن، أو حوالي 9.06 مليون برميل يوميا.

وشكل ذلك انخفاضا بنحو 15% عن الفترة نفسها في العام السابق وأيضا دون مستوى نوفمبر/ تشرين الثاني البالغ 11.04 مليون برميل يوميا.

ويعود ذلك لأسباب منها بلوغ شركات التكرير المستقلة الحد الأقصى لحصص الاستيراد بعد نشاط استيراد محموم في وقت سابق.

وبالنظر للمستقبل، من المتوقع زيادة الواردات من جديد بعد الإعلان عن حصص جديدة تزيد 18% عنها قبل عام في ظل الجولة الأولى من 2021.