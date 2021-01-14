الكاميرات الحرارية تضبط 10 متسللين إلى العراق

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، الخميس، توقيف 10 متسللين من سوريا حاولوا الدخول إلى البلاد عبر محافظة نينوى (شمال).

وذكرت الاستخبارات العسكرية، في بيان حصلت "دوت الخليج الإخبارية"، على نسخة منه، أن "هذه العملية جاءت ضمن مساعيها لتأمين الحدود المشتركة مع سوريا، ومنع حالات التسلل والتهريب، بالاستعانة بالكاميرات الحرارية".

وأوضحت أنه "بعد التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، تمكنت كمائن شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، وبالتعاون مع الفوج الأول لواء المشاة 71، من إلقاء القبض على 10 متسللين حاولوا الدخول إلى أراضينا عبر منطقة جلبارات التابعة إلى ناحية ربيعة غرب نينوى".

وأكدت أنه "تم تسليم المعتقلين الـ10 إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، بحسب البيان.

يذكر أن خلية الإعلام الأمني أعلنت في فبراير/شباط 2020 القبض على 31 سورياً متسللاً بحوزتهم متفجرات.

وتمتد الحدود العراقية السورية لنحو 620 كيلومتراً، تبدأ من أقصى شمال غرب محافظة دهوك عند منطقة فيشخابور وصولاً إلى مثلث الحدود العراقية السورية العراقية الأردنية في محافظة الأنبار.

ويشترك العراق مع سوريا في 4 معابر حدودية، هي معبر سيمالكا في منطقة الخابور بمحافظة دهوك، ومعبر ربيعة الذي يربط المعبر بين محافظتي نينوى والحسكة، إضافة إلى معبر البو كمال - القائم، الذي يربط محافظتي دير الزور والأنبار، ومعبر الوليد - التنف الذي يربط كذلك الأنبار ودير الزور.