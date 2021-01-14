وفد سوداني بالقاهرة.. جولة بشأن تطورات الحدود

توجه وفد سوداني رفيع، الخميس، إلى مصر في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، لدفع علاقات التعاون المشترك لآفاق أرحب.
وقال مجلس السيادة السوداني في بيان، إن الوفد يترأسه عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي، ويرافقه وزير الإعلام فيصل محمد صالح، ومدير المخابرات العامة الفريق أول جمال عبدالحميد، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف".
وتأتي الزيارة، بحسب البيان، لبحث مسار العلاقات الثنائية المتطورة، ودفع مجالات التعاون المشترك لآفاق أرحب بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.
كما تأتي زيارة الوفد إلى مصر امتدادا لجولات بدول جواره الإقليمي لإطلاعهم على تطورات الحدود، والتي شملت تشاد وجنوب السودان وإريتريا.
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