بكم تبرع أثرياء العالم في عام كورونا؟.. أرقام صادمة

جنى أكبر 10 أثرياء في العالم مكاسب تقدر بـ 471.4 مليار دولار في 2020، ومع ذلك لم تعرف التبرعات طريق جيوب الكثيرين منهم.

وكشف التصنيف السنوي الذي تجريه مجلة كرونيكل الأمريكية لتبرعات الأفراد ومؤسساتهم أن إجمالي قيمة أكبر 10 تبرعات في العالم بلغت 12.7 مليار دولار بنهاية عام 2020.



وبالنظر إلى قيمة هذه التبرعات فإنها لا تعادل سوى 0.27% من إجمالي مكاسب الأُثرياء العشرة الكبار العام الماضي.

وبلغ نصيب جيف بيزوس، مؤسس ورئيس أمازون للتجارة الإلكترونية، من إجمالي هذه التبرعات 10.1 مليار دولار بمفرده، عبر ضخ 10 مليارات دولار لإطلاق صندوق "Bezos Earth" لدعم المنظمات غير الربحية التي تطلق مبادرات رامية لمكافحة التغير المناخي.

كما رصد بيزوس 100 مليون دولار لمؤسسة "Feeding America" ليقتنص الترتيب الأول والسابع بقائمة أكبر التبرعات.

وفي حالة خصم قيمة تبرع بيزوس، فإن إجمالي أكبر قيمة تبرعات من الترتيب الثاني حتى العاشر ستنخفض إلى 2.6 مليار دولار فقط، وهو أقل مستوى لها منذ 2011.

المثير في التصنيف هو العديد من كبار المليارديرات في العالم، لاسيما إيلون ماسك مؤسس ورئيس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، فعلى الرغم من ارتفاع ثروته بقيمة فوق 180 مليار دولار في 2020، فإنه لم يسجل أي تبرعات، بحسب مجلة كرونيكل.

وتمكن مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، من العودة لتصدر قائمة أغنى أغنياء العالم منتزعا لقب أغنى شخص بالعالم من مؤسس تسلا إيلون ماسك.

وارتفع صافي ثروة بيزوس بنحو 2.4 مليار دولار لتصل إلى 184.9 مليار دولار، بعد أن قفز سهم أمازون عملاق التجارة الإلكترونية بنحو 1.5%ٌ، خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وفقًا لتقديرات فوربس، فإن ثروة بيزوس تزيد بنحو 200 مليون دولار على ثروة ماسك، الذي تقدر ثروته بنحو 184.7 مليار دولار.

كما غاب بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت عن قائمة كبار المتبرعين في 2020، وهو الذي أنهى العام بحجم ثروة تبلغ 132 مليار دولار بزيادة 367 مليون دولار مقارنة مع 2019.

وشهدت قائمة أكبر 10 تبرعات قيمة في 2020، تواحد المؤسس المشارك لشركة نايكي فيل نايت وزوجته بيني في المركزي الثالث والثالث بالقائمة، عبر تقديم تبرعات منفصلة بقيمة 250 مليون و100 مليون دولار لمركز التكنولوجيا والحياة المدنية.

وحل في الترتيب الرابع فريد كومر رئيس مجلس إدارة شركة Hbe Corporation بعد تبرعه بقيمة 300 مليون دولار لتأسيس مؤسسة معهد كومر.

وجاء المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج وزوجته بريسلا تشان في الترتيب الخامس والثامن عبر التبرع بقيمة 250 مليون و100 مليون دولار لصالح مركز التكنولوجيا والحياه المدنية.

وحصد رجل الأعمال الأمريكي أرثر بلانك المرتبة السادسة في القائمة بتقديم تبرع قيمته 200 مليون دولار لرعاية الأطفال في أتلانتا.

واحتسبت مجلة كرونيكل قيمة أكبر تاسع وعاشر تبرع ضمن قائمة إجمالي قيمة أكبر 10 تبرعات في العالم، دون ذكر أشخاص المتبرعين.