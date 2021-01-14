أبوظبي تضيء أبرز معالمها باللون الأخضر وشعار أسبوع أبوظبي للاستدامة

أضاءت أبوظبي أبرز معالمها السياحية والأيقونية باللون الأخضر وشعار أسبوع أبوظبي للاستدامة قبل أيام من انطلاق فعالياته يوم 18 يناير.

وأسبوع أبوظبي للاستدامة -المنصة العالمية المعنية بتسريع وتيرة التنمية المستدامة - والذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير الجاري بشكل افتراضي باستخدام تقنيات ومنصات التواصل المرئي.

واكتسى عدد من المعالم الرئيسية في الإمارة باللون بالأخضر وشعار الأسبوع وهي برج الرياح ومبنى شركة سيمنز في مدينة مصدر ومقر شركة أبوظبي الوطنية للبترول "أدنوك" ومقر سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية ومبنى جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى أبرز المعالم السياحية في جزيرة ياس ومبنى بلدية دوت الخليج.

ويسهم الأسبوع من خلال مبادراته وفعالياته المختلفة في دفع عملية تبادل المعارف وتطبيق الاستراتيجيات وتطوير حلول واقعية لمواجهة تحديات الاستدامة والتغير المناخي.

وباعتباره الحدث العالمي الرئيسي الأول في 2021 العام الذي تحتفل فيه الإمارات بمرور 50 عاما على تأسيسها سيسهم الأسبوع بدور رائد في تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والأطراف المعنية في المجتمع من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.