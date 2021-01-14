ارتفاع قتلى "حفظ السلام" في مالي إلى 4 عسكريين

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، ارتفاع قتلى قوات حفظ السلام إلى 4 عسكريين وإصابة 5 آخرين في هجوم إرهابي وسط مالي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في مالي قالت، الأربعاء، إن 3 من أفراد قوات حفظ السلام قُتلوا وأصيب 6 في الهجوم.

لكن متحدثا باسم البعثة قال، الخميس، إن أحد المصابين تُوفي.

وأوضحت، في بيان، أن "عبوة ناسفة انفجرت في رتل تلاه إطلاق نار"، ولم يتضح من نفذ الهجوم الذي وقع على بعد حوالي 20 كيلومترا شمالي بلدة بامبارا-ماوديه بمنطقة تمبكتو.

وتنشط جماعات إرهابية مثل تنظيمي القاعدة وداعش في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع في مالي، في بيان، إن "جنود حفظ السلام القتلى كانوا من ساحل العاج".



وينتشر أفراد مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، وعددهم أكثر من 13 ألفا، بهدف الحد من العنف الذي تتسبب فيه جماعات مسلحة متعددة بشمال ووسط البلاد.