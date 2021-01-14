قمع أردوغان يتواصل.. اعتقال 51 شخصًا بينهم رئيس حزب

يواصل النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، حملته القمعية ضد المعارضة بزعم "الإرهاب".
واعتقلت السلطات التركية الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي للمضطهدين (ESP) أوزلَم غوموشطاش، وعضوين آخرين بالحزب ضمن حملة اعتقالات استهدفت 51 شخصا، بتهمة "الإرهاب".
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" التركية المعارضة، الخميس، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية".
ووفق المصدر، فإنه تم اعتقال 48 من أصل 51 مشتبها صدرت أوامر اعتقالهم في 12 مقاطعة مقرها مدينة إزمير عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، غربي البلاد.
وقالت إدارة فرع مكافحة الإرهاب والاستخبارات بإزمير، إنه تم تنفيذ عمليات متزامنة “ضد المنظمات الإرهابية في 12 ولاية مقرها إزمير”.
وكان من بين المعتقلين أشخاص من مجموعات مهنية مثل الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي للمضطهدين، غوموشطاش، والرؤساء الإقليميون السابقون للحزب في إزمير، بينار تُرك وكريم آلطين مقص، ومحاميان، و4 موظفين في بلدية إزمير الحضرية، ومهندس زراعي ومعلم في مديرية الزراعة والغابات بمنطقة شيمدينلي.
وأشار المصدر إلى أنه في نطاق العملية، تم تفتيش مكاتب إدارية في إزمير وإسطنبول، من بينها مكتب وكالة أتكين الإخبارية (ETHA) في إسطنبول.
وزعمت الشرطة أنها ضبطت العديد من المواد الرقمية والمطبوعات المحظورة والوثائق الخاصة بالمنظمة و50 ألف ليرة خاصة بإحدى المنظمات.
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