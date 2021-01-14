السودان يحظر الطيران المدني بأجواء ولاية حدودية مع إثيوبيا

أعلن السودان، الخميس، حظر الطيران المدني في أجواء ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا.
وقالت سلطة الطيران المدني بالسودان، في بيان، إن القرار يأتي على خلفية "اختراق طائرة عسكرية إثيوبية للأجواء السودانية أمس الأربعاء".
وأدانت الخرطوم "الاختراق"، معتبرة أن فيه "تعدّيا" على سيادتها.
والأربعاء، أعلن السودان أن طائرة عسكرية إثيوبية اخترقت حدوده، واصفا ذلك بـ"التصعيد الخطير".
من جانبه، قال عضو مجلس السيادة محمد الحسن التعايشي، الخميس، إن "ما يحدث في شرق السودان، هو انتشار طبيعي للقوات المسلحة داخل أراضي البلاد"، تعليقا على انتشار الجيش شرقي البلاد.
وشدد التعايشي، لدى لقائه المبعوث الفرنسي الخاص للسودان جان ميشال بالقصر الرئاسي بالخرطوم، على أن السودان ملتزم بالعلاقات الاستراتيجية وحسن الجوار والحفاظ على الأمن الإقليمي، وفق بيان لمجلس السيادة.
وأمس، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة، الفريق ركن عبدالفتاح البرهان، قدرة الجيش السوداني على حماية أمن البلاد.
وجاءت تصريحات البرهان في زيارة أجراها لولاية القضارف شرقي البلاد، برفقة نائب رئيس هيئة أركان الإمداد الفريق الركن مجدي إبراهيم، التقى خلالها بالقوات المسلحة المنتشرة داخل الحدود السودانية.
وشهدت الحدود السودانية الإثيوبية توترا محدودا خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية هجمات متكررة من مليشيات محلية إثيوبية على الأراضي السودانية لأسباب غير سياسية.
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