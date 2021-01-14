للشهر الـ20.. زيرو هو نصيب نفط إيران من فاتورة واردات كوريا الجنوبية

واصلت كوريا الجنوبية مقاطعة نفط إيران للشهر العشرين، امتثالا للعقوبات الأمريكية على إيران.

وأظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية الجنوبية، أن سيؤول لم تستورد أي كميات من النفط الخام الإيراني في ديسمبر/كانون الأول، الماضي.

وحسب رويترز، منذ مايو/أيار 2019، ولمدة 20 شهرا لم تستورد كوريا الجنوبية أي كميات من النفط الخام الإيراني.

وبلغ إجمالي واردات خامس أكبر مشتر للخام في العالم 11.3 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي مقابل 11.9 مليون طن قبل عام، حسبما أفادت الأرقام.

وفي وقت لاحق من الشهر، تنشر مؤسسة النفط الوطنية الكورية البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الشهر الماضي. وتعتبر أرقام المؤسسة مرجع الصناعة فيما يتعلق بواردات البلاد النفطية.

وقبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية في أغسطس/ آب 2018، كانت صادرات كوريا الجنوبية لإيران تبلغ 4 مليارات دولار سنويا، ووصلت وارداتها إلى نحو 8 مليارات دولار.

عزوف المشترين العالميين



ووصل إجمالي واردات كوريا الجنوبية من إيران في النصف الأول من عام 2020 إلى 5 ملايين دولار أمريكي فقط.

وتقدر قيمة الصادرات النفطية الإيرانية لكوريا الجنوبية نهاية 2019، قبل انتهاء الإعفاءات الأمريكية، بنحو 3 مليارات دولار، اعتمادا على أسعار النفط خلال هذه الفترة.

وأقرت إيران بعزوف المشترين العالميين عن استيراد شحنات من النفط الخام الراكد لديها بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ عام 2018.

ترنح الاقتصاد



ويترنح الاقتصاد الإيراني بين تحديات هي الأصعب في تاريخ الاقتصاد المحلي، مرتبطة برفع وتيرة العقوبات الأمريكية على طهران ومفاصل اقتصاده المحلي، إلـى جانب فساد مستشر، دفعا إلى مزيد من الانهيار في أسعار الصرف.

ونتيجة هبوط إنتاج وصادرات النفط الخام، دخلت البلاد في أزمة حادة بوفرة السيولة خاصة النقد الأجنبي، ما دفع الحكومة والبنك المركزي لفرض قيود صارمة على حركة النقد الأجنبي في البلاد، وإلغاء 4 أصفار من العملة المحلية.

وأخفت الحكومة الإيرانية للشهر السابع والعشرين على التوالي، أرقام وبيانات صادرات النفط الخاصة بها عن المؤسسات الدولية، في الوقت الذي تواصل فيه هذه الصناعة الانهيار بفعل العقوبات الأمريكية.

وحسب أرقام المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي"، لم تقدم طهران بيانات صادراتها النفطية للمنظمة منذ أغسطس/آب 2018 حتى مارس الماضي.

وفي يوليو/تموز 2018، كانت آخر مرة تعلن فيها إيران حجم صادراتها النفطية للمبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي)، إذ صدرت في ذلك الشهر 2.168 مليون برميل يوميا من النفط الخام.