بايدن: سأظل ملتزمًا بإنهاء حروب أمريكا طويلة الأمد

جدد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تعهده بإنهاء حروب أمريكا طويلة الأمد في الخارج.
وقال الرئيس بايدن إن القوات في أفغانستان والعراق وسوريا حاليا في أقل حجم لها منذ سنوات، مشيرا إلى أن بلاده استثمرت 2.5 تريليون دولار لإعادة بناء الجيش، وتجهيزه بمعدات مصنعة في الولايات المتحدة.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قالت إن الجيش لم يوقف سحب قواته من أفغانستان رغم صدور قانون جديد يحظر إجراء مزيد من التخفيضات دون إعلام الكونجرس.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، أنه "في الوقت الحالي لم يتم إصدار أوامر جديدة تؤثر على مواصلة سحب القوات.. ومن المتوقع أن يصل الخفض إلى 2500 جندي بحلول 15 يناير 2021".
وقال أحد أعضاء الكونجرس لـ"رويترز": "إذا استمروا في الخفض فسيكون ذلك انتهاكا للقانون".
ومن المرجح أن يثير إجراء البنتاجون غضب النواب الجمهوريين والديمقراطيين المعارضين لمزيد من تخفيض للقوات، في ظل تجدد المخاوف بشأن ازدراء إدارة ترامب المنتهية ولايتها للكونجرس.
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