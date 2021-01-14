الاقتصاد العالمي عند مفترق حرج.. ماذا طلب صندوق النقد من الحكومات؟

طالب صندوق النقد الدولي، الحكومات بمواصلة التحفيز لمساعدة اقتصاداتها لأن "الاقتصاد العالمي عند مفترق حرج".

وحث صندوق النقد، على مواصلة جهود الدعم المالي والنقدي القوية التي تنتهجها الدول لمساعدة اقتصاداتها في ظل ما يقول إنه "قدر كبير من عدم التيقن" حيال المخاطر التي يفرضها ارتفاع جديد في إصابات كوفيد-19 وظهور سلالات جديدة.

وحسب رويترز، قال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق للصحفيين خلال إيجاز عبر الإنترنت "الاقتصاد العالمي عند مفترق حرج.. مازال هناك قدر كبير من عدم التيقن".

وتابع: أن الصندوق سيصدر توقعات محدثة للاقتصاد العالمي في 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، تأخذ في الحسبان أحدث التطورات، مثل التوصل إلى لقاحات للوقاية من كوفيد-19 والشروع في استخدامها، وإجراءات التحفيز الجديدة في الولايات المتحدة واليابان.

تفاؤل قادة أعمال دوليون

يأتي هذا بينما تفاؤل قادة أعمال دوليون، بتعافي الاقتصاد العالمي خلال عام 2021، بدعم توزيع اللقاحات، والتحفيز الإضافي الجديد للاقتصاد الأمريكي.

وقال صانعو السياسات، وقادة أعمال في مؤتمر رويترز "نكست"، الأربعاء، إن اللقاحات والتحفيز الاقتصادي الجديد الذي تعهد به الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ستمنح الاقتصاد العالمي فرصة لتخطي جائحة فيروس كورونا في 2021.

جاء تفاؤل القادة على الرغم من تسارع وتيرة الإصابات بكوفيد-19، مما دفع البنك الدولي لخفض توقعاته للنمو للعام الحالي والتحذير من أن أي تأخير في برامج التطعيم قد تجعل أمد تحقيق التعافي أكثر طولا.

ودخلت الحرب ضد الجائحة، التي أودت بحياة 1.9 مليون شخص في أنحاء العالم، مرحلة شديدة الأهمية الآن، إذ تنظم البلدان في أنحاء العالم حملات تطعيم تهدف لتحصين قطاعات كبيرة من السكان بحلول نهاية العام.

تخفيض توقعات النمو

وخفض البنك الدولي، ومقره واشنطن، الأسبوع الماضي توقعاته للنمو العالمي في 2021 إلى 4% من 4.2%.

وقال إن زيادة الإنتاج قد تكون بسيطة بنسبة 1.6% إذا تأخرت حملات التطعيم.