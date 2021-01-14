ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
من السيارات المتنافسة ضمن فئات SUV متوسطة الحجم، يأتي طراز هيونداي نيكسو المتميز بعمله بطاقة الهيدروجين، وفي مواجهته طراز مازدا CX-5.
كغيرها من الماركات، قدمت شركات صناعة السيارات الرياضية بإيطاليا مجموعة من الموديلات النادرة عبر تاريخها، بعدد محدود للغاية من النسخ.
أكثر ما يقلق مالك السيارة الكهربائية دائما هو العمر الافتراضي لبطاريات سيارته، التي تعتبر المحرك الرئيسي لها.
تحتفظ السيارات اليابانية الكلاسيكية برونقها العام الجاري 2021، رغم تخمة المعروض من السيارات الحديثة المتطورة.
أعلنت كيا موتورز ثاني أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية، الخميس، عن فوز سيارتها الكهربائية "نيرو" بإحدى جوائز "وات كار" البريطانية.
من أبرز السيارات الكهربائية ذات الطابع المستقبلي التي يترقب طرحها العام الجاري، طراز بي إم دبليو i4 الجديد كليا.
تتنافس مجموعة من السيارات المتميزة ضمن فئة subcompact SUV خلال عام 2021، ومن ضمنها طراز هيونداي "فينو"، وفي مواجهته طراز كيا "سيلتوس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج الإخبارية للسيارات.. صراع الـSUV يشتعل وأندر طرازات إيطالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.