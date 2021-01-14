موجز دوت الخليج الإخبارية للسيارات.. صراع الـSUV يشتعل وأندر طرازات إيطالية

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

من السيارات المتنافسة ضمن فئات SUV متوسطة الحجم، يأتي طراز هيونداي نيكسو المتميز بعمله بطاقة الهيدروجين، وفي مواجهته طراز مازدا CX-5.

كغيرها من الماركات، قدمت شركات صناعة السيارات الرياضية بإيطاليا مجموعة من الموديلات النادرة عبر تاريخها، بعدد محدود للغاية من النسخ.

أكثر ما يقلق مالك السيارة الكهربائية دائما هو العمر الافتراضي لبطاريات سيارته، التي تعتبر المحرك الرئيسي لها.

تحتفظ السيارات اليابانية الكلاسيكية برونقها العام الجاري 2021، رغم تخمة المعروض من السيارات الحديثة المتطورة.

أعلنت كيا موتورز ثاني أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية، الخميس، عن فوز سيارتها الكهربائية "نيرو" بإحدى جوائز "وات كار" البريطانية.

من أبرز السيارات الكهربائية ذات الطابع المستقبلي التي يترقب طرحها العام الجاري، طراز بي إم دبليو i4 الجديد كليا.

تتنافس مجموعة من السيارات المتميزة ضمن فئة subcompact SUV خلال عام 2021، ومن ضمنها طراز هيونداي "فينو"، وفي مواجهته طراز كيا "سيلتوس".