دعوى ضد شرطة نيويورك لقمعها نشطاء ضد العنصرية

قدمت المدعية "الديمقراطية" لولاية نيويورك شكوى ضد شرطة الولاية لاستخدامها "القوة المفرطة" خلال الاحتجاجات ضد العنصرية بعد وفاة فلويد.

وقالت المدعية ليتيسيا جيمس في بيان إنه بعد التحقيق في أكثر من 1300 شكوى تلقاها مكتبها "ما من شك في أن شرطة نيويورك استخدمت بشكل متكرر القوة المفرطة والوحشية وغير القانونية".



وأكدت أنه في الفترة من مايو/أيار إلى ديسمبر/كانون الأول 2020، قام شرطيو نيويورك "وعلى نحو صارخ" باعتقالات غير مبررة، واستخدموا الهراوات ورذاذ الفلفل وتقنيات التطويق في مواجهة متظاهرين "مسالمين إلى حد كبير"، واستشهدت بـ"155 حالة استخدمت فيها قوات شرطة نيويورك القوة المفرطة وغير المعقولة.

وتستهدف الشكوى المسجلة في محكمة مانهاتن الفيدرالية، ديرموت شيا وتيرينس موناهان، وهما المسؤولان الرئيسيان في شرطة نيويورك التي تشكل أكبر قوة شرطة في الولايات المتحدة بحوالي 35 ألف عنصر، ولكن أيضا رئيس بلدية نيويورك الديموقراطي بيل دي بلاسيو الذي هو رئيسهما، كما هي الحال في الولايات المتحدة، وتؤكد المدعية أنهم "لم يدربوا ولم يشرفوا ولم يوقفوا الشرطيين المتورطين في هذه الأعمال المؤذية".

ودعت إلى "إصلاحات بنيوية" وإلى تعيين مراقب "خارجي" للتحقق من إدارة التظاهرات في المستقبل، فيما لم يعقب رئيس البلدية ومسؤولا شرطة نيويورك على الفور.

وخلال احتجاجات مايو/أيار، ويونيو/حزيران عندما تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص لعدة أيام في مانهاتن وبروكلين، تم تداول العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر تعامل الشرطة بخشونة أو انقضاضها على المتظاهرين السلميين.

وتعرض قلب مانهاتن للنهب، ما دفع رئيس البلدية إلى فرض حظر تجول.

وأدى التعامل مع الاحتجاجات إلى تفاقم مشاعر عدم الثقة تجاه الشرطة التي يقول البعض إنها ساهمت في الارتفاع الحاد في جرائم القتل في نيويورك عام 2020، إذ زادت بنسبة 40% مقارنة بعام 2019.

لكن نقابة الشرطة القوية، التي تحمل اسم "جمعية الشرطة الخيرية"، دحضت هذه الانتقادات وشجبت الفوضى التي أحدثها المتظاهرون، علما أن رئيس الجمعية شارك في حملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب.

وتعرض العديد من عناصر الشرطة البلدية لانتقادات بعد وفاة جورج فلويد في مينيابوليس خنقا على يد شرطي أبيض، وردد العديد من المتظاهرين في أنحاء الولايات المتحدة شعار "أوقفوا تمويل الشرطة"، مقابل دعوة ترامب وأنصاره إلى إعادة "النظام والقانون".