موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. خطة بايدن وأجندة "أبوظبي للاستدامة"

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يعرض الرئيس الأمريكي المنتخب، الخميس، أسس حزمة المساعدات الاقتصادية المقبلة التي من شأنها السماح لأمريكا بالخروج من أسوأ أزمة منذ 1930.

تستضيف الإمارات في الفترة من 18 إلى 21 يناير/كانون الثاني الجاري، بشكل افتراضي، "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2021".

واصلت كوريا الجنوبية مقاطعة نفط إيران للشهر العشرين، امتثالا للعقوبات الأمريكية على إيران.



وجه عام 2020 آخر صفعاته للرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض، مع إعلان زيادة الفائض التجاري لصالح الصين.

صحح الذهب في مصر مساره خلال التعاملات المسائية ليوم الخميس، ليصعد بالتزامن مع انتعاشه بأسعار المعدن الأصفر عالميا.

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، تسارع تعافي إنتاج النفط الصخري الأمريكي، نتيجة سياسة خفض الإنتاج التي يتبعها تحالف أوبك+.

قدم الرئيس الفرنسي دعوة لرئيس مجلس السيادة السوداني لحضور مؤتمر المانحين المزمع عقده في 17 مايو/أيار القادم.

سجل الاقتصاد الألماني انكماشا تاريخيا في 2020، بلغ 5% جراء كورونا، ولكن لـ"الماكينات الألمانية" رأي آخر بشأن النمو في عام 2021.

قطار"أسنيم".. سفينة متحركة في عمق الصحراء، تحمل الأمل والحياة لسكان قرى متناثرة نبتت على جانبي سكته البالغ طولها أكثر من 700 كيلومتر.

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع طفيف في جلسة الخميس، مع دقات طبول خطة بايدن لإشعال الاقتصاد، وارتفاع البطالة.

حافظ القطاع المصرفي داخل دولة الإمارات على قوته على الرغم من صدمة جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي.

يتوقع المغرب تحقيق نمو كبير في 2021 ليتخلص من تبعات جائحة كورونا التي خيمت على اقتصاد البلاد في العام الماضي وكبدته انكماشا ملحوظا.

