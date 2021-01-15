شرطة الكونجرس تعلن إجراءات استثنائية لتأمين تنصيب بايدن

قررت السلطات الأمريكية تشديد إجراءاتها لتأمين مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات من تهديدات أمنية خلال تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأسبوع المقبل.



وأعلنت شرطة الكونجرس، إغلاق مجمع الكابيتول أمام الزيارات الجماهيرية حتى إشعار آخر لتأمين مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب في 20 يناير.

من جانبه قال مدير جهاز الخدمة السرية الأمريكي، "نحن على ثقة كبيرة في خطتنا الأمنية بشأن تأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب".

وفي وقت سابق وافق الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة واشنطن حتى 24 يناير الجاري.

وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في وقت سابق، من احتجاجات مسلحة قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن.

وقال مصدر في وكالة اتحادية لإنفاذ القانون، الإثنين الماضي، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي، حذر من تخطيط جماعات لتنظيم احتجاجات مسلحة محتملة في العاصمة واشنطن، وفي عواصم الولايات الخمسين، في الفترة التي تسبق تنصيب بايدن يوم 20 يناير/ كانون الثاني.

من جانبها، قالت القائمة بأعمال رئيس شرطة الكابيتول، يوجاناندا بيتمان، مساء الإثنين، إنه لن يسمح للجمهور بالوصول إلى المبنى خلال تنصيب جو بايدن لرئاسة للولايات المتحدة في 20 كانون ثان/يناير.

وتولت بيتمان قيادة شرطة الكابيتول بدلا من ستيفن سوند الذي استقال وسط انتقادات لتعامل الشرطة مع مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

وقالت إن أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية على المستويات الاتحادية والمحلية تعمل معا، وأن هناك خططا شاملة ومنسقة لضمان السلامة.

وأضافت تم إيقاف عدد من عناصر الشرطة الأمريكية عن العمل، مع استمرار التحقيقات في أعمال الشغب التي جرت في 6 يناير/ كانون الثاني.