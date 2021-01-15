واشنطن تدرج "حسم" الإخوانية بمصر على قوائم الإرهاب

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الخميس، فرع تنظيم داعش الإرهابي في سيناء بمصر وحركة مرتبطة بتنظيم الإخوان على قائمة الإرهاب العالمي.

وقالت وزارة الخزانة على موقعها الرسمي إنه تم تصنيف جماعة "أنصار بيت المقدس" المرتبطة بتنظيم داعش في شمال سيناء شرقي مصر ضمن قوائم الإرهاب.



وذكر الموقع أن الولايات المتحدة صنفت أيضا "حركة سواعد مصر" المعروفة اختصارًا بكلمة "حسم" التابعة لتنظيم الإخوان ضمن قوائم الإرهاب.

وشمل التصنيف أيضا شخصيات مرتبطة بتنظيم "حسم" هم كل من علاء السماحي، الذي يعتقد أنه مؤسس حركة "حسم" وهو مصري الجنسية ويتواجد في تركيا حاليا، وقيادي آخر في الحركة يدعى يحيى موسى ويسكن تركيا أيضا.

ونجحت الأجهزة الأمنية المصرية خلال السنوات الماضية في تسديد ضربات قوية لعناصر التنظيم الإخواني، وإحباط عدد من العمليات الإرهابية.