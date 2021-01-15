أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 15 يناير 2021

واصلت أسعار الذهب في السعودية تراجعها لليوم الثاني بمستهل تعاملات الجمعة، بالرغم من معاودة المعدن الثمين صعوده عالميا.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة بنحو 3 ريالات مسجلا 222.93 ريال (59.45 دولار)، وفق وسائل إعلام محلية.



وبلغ الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) 195.06 ريال (52.02 دولار)، والجرام عيار 18 بلغ 167.19 ريال (44.59 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 ليسجل 130.04 ريال (34.68 دولار)، وهبط سعر جرام الذهب عيار 12 إلى111.64 ريال (29.76 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وبلغ سعر الأوقية 6933.75 ريال (1849 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) سجل 1560.48 ريال (416.13 دولار).

الذهب يرتفع مع تعزز رهانات التحفيز

ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات متقلبة الخميس، إذ عززت بيانات تُظهر ضعف سوق العمل الرهانات على مزيد من التحفيز الحكومي مما دعم جاذبية المعدن كأداة تحوط في مواجهة التضخم وضغوط قوة الدولار.

وبحلول الساعة 1556 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1847.36 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1846.70 دولار.

وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا "هذه القفزة الكبيرة تذكير للجميع بأن وضع سوق العمل مازال مريعا، وستسوغ مزيدا من التحفيز،" مضيفا أن المخاوف بشأن جائحة فيروس كورونا مازالت داعمة للذهب.

ومن المقرر أن يكشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن مقترح لحزمة تحفيز قد تتجاوز 1.5 تريليون دولار.

وواصل الدولار في هذه الأثناء تحقيق مكاسب أمام العملات الأخرى.