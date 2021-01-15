قدمت اليابان احتجاجا لدى بكين بسبب رصد سفن حكومية مرارا قرب مجموعة من الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي.
وقال المتحدث باسم الحكومة، كاتسونوبو كاتو، خلال مؤتمر صحفي، إن سفينة صينية تابعة لخفر السواحل دخلت مياه اليابان الإقليمية صباح الجمعة وحاولت الاقتراب من قارب صيد ياباني.
وأضاف كاتو: "حث خفر السواحل الياباني السفينة بشكل متكرر على مغادرة المنطقة".
ولفت بالقول: "قدمنا احتجاجا شديد اللهجة إلى الصين عبر القنوات الدبلوماسية".
ويدور نزاع بين البلدين منذ أمد طويل على مجموعة جزر تسيطر عليها طوكيو وتطلق عليها اسم "سينكاكو"، في حين تطالب بكين بالسيادة عليها وتسميها جزر "دياويو".
ففي 2008 اتفقت طوكيو وبكين على التعاون لاستغلال موارد النفط والغاز في هذه المنطقة، لكن المفاوضات توقفت بعد عامين وسط تفاقم التوتر ولم تُستأنف مذ ذلك الوقت.
رصدت سفن تنقيب صينية قرب الخط الفاصل في أكتوبر/تشرين الأول 2016 على ما نقلت وسائل إعلام يابانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتجاج ياباني لدى بكين إثر تحركات في بحر الصين الشرقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.