احتجاج ياباني لدى بكين إثر تحركات في بحر الصين الشرقي

قدمت اليابان احتجاجا لدى بكين بسبب رصد سفن حكومية مرارا قرب مجموعة من الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي.

وقال المتحدث باسم الحكومة، كاتسونوبو كاتو، خلال مؤتمر صحفي، إن سفينة صينية تابعة لخفر السواحل دخلت مياه اليابان الإقليمية صباح الجمعة وحاولت الاقتراب من قارب صيد ياباني.



وأضاف كاتو: "حث خفر السواحل الياباني السفينة بشكل متكرر على مغادرة المنطقة".

ولفت بالقول: "قدمنا احتجاجا شديد اللهجة إلى الصين عبر القنوات الدبلوماسية".

ويدور نزاع بين البلدين منذ أمد طويل على مجموعة جزر تسيطر عليها طوكيو وتطلق عليها اسم "سينكاكو"، في حين تطالب بكين بالسيادة عليها وتسميها جزر "دياويو".

ففي 2008 اتفقت طوكيو وبكين على التعاون لاستغلال موارد النفط والغاز في هذه المنطقة، لكن المفاوضات توقفت بعد عامين وسط تفاقم التوتر ولم تُستأنف مذ ذلك الوقت.

رصدت سفن تنقيب صينية قرب الخط الفاصل في أكتوبر/تشرين الأول 2016 على ما نقلت وسائل إعلام يابانية.