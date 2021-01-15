سامسونج تصدم عشاقها على طريقة أبل.. لا شاحن ولا سماعة

على خطى أبل أطلقت سامسونج، أحدث هواتفها ضمن سلسلة Galaxy S وهما Galaxy S21 و+Galaxy S21، دون شاحن أو سماعة رأس.

ويجمع هاتفا Galaxy S21 و+Galaxy S21 بين التصميم الأنيق والكاميرا الاحترافية الرائعة والتي تمكن المستخدم من التقاط صور احترافية وعالية الجودة بغض النظر عن مستوى مهاراتهم في التصوير وذلك بفضل ميزاتها وتقنياتها المتقدمة.

ويعتبر هذا الهاتف، هو الأول الذي تطرحه سامسونج عبر تاريخها، دون أن تحتوي علبته على الشاحن، متبعة بذلك سياسة شركة أبل في فصل شاحن الهاتف عن هواتفها المستقبلية المميزة، للرفع من معدل الإيرادات.







ووفقا لموقع "زا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، فإن سامسونج، أكدت في تصريحات على خلفية طرح S21، أن هذه السياسة ستطبقها تدريجيا على هواتفها المستقبلية، المميز منها فقط، باعتبارها ضمانة لأستقرارها خلال السنوات المقبلة.

والأمر يتعلق أيضا بالسماعات، التي سيتم فصلها عن علب الهواتف وتباع بشكل منفصل، لتحقق سامسونج أكبر قدر ممكن من الربح.

ورغم ذلك، ستبقى مجموعة من الهواتف ستطرحها سامسونج وتتضمن علبتها الشاحن، ومن ضمنها هاتف Note 20 Ultra، وهاتف Note 10.