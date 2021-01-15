تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 15 يناير 2021

انخفض متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا، تراجع متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في البنوك لنحو 18.97 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.

وحسب موقع البنك المركزي، ارتفع متوسط سعر الجنيه المصري، أمام الجنيه الإسترليني، بينما استقر متوسط سعر الجنيه المصري، أمام الدولار، الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي، إلى 18.94 جنيه للشراء، و 19.07 جنيه للبيع، مقابل 19.01 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع، أمس الخميس.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.07 جنيه للشراء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما جاء أعلى سعر لبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.28 جنيه في بنك البركة.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، تراجع سعر اليورو إلى نحو 18.90 جنيه للشراء و19.12 للبيع.

إشادة صندوق النقد

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8%.

وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا.

وقال صندوق النقد في المراجعة الأولى لأحدث اتفاق للاستعداد الائتماني مع مصر: "تأثير كوفيد-19 على النمو في مصر كان أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، إذ إن قوة الاستهلاك ساهمت في تعويض ضعف السياحة والاستثمار".

وفي يونيو/حزيران، توقع الصندوق نمو الاقتصاد 2% في السنة المالية 2020-2021 التي بدأت في يوليو/تموز الماضي وتنتهي في يونيو/حزيران المقبل.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف الدولار، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى 21.29 جنيه للشراء، و21.43 جنيه للبيع، مقابل 21.37 جنيه للشراء و21.50 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

استقر متوسط سعر الريال السعودي إلى 4.165 جنيه للشراء، و 4.192 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، عند مستوى 4.253 جنيه للشراء، و 4.281 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.48 جنيه للشراء، و 51.88 جنيه للبيع، مقابل 51.52 جنيه للشراء و 51.88 جنيه للبيع، أمس.

أقوى أداء في الأسواق

وسجل الجنيه المصري أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال عام 2020 رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

ومن بين 9 عملات رئيسية بالأسواق الناشئة تم رصد تحركاتها خلال عام 2020، كان الجنيه المصري الوحيد الذي نجح في مواجهة الدولار، ليغرد منفردا بمكاسب بلغت نسبتها 2.25% منذ بداية العام.