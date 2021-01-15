تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 15 يناير 2021

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، الارتفاع اليوم الجمعة، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة.

وحسب موقع البنك المركزي، ارتفع متوسط سعر الجنيه المصري، اليوم الجمعة، أمام اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، بينما استقر متوسط سعر الجنيه المصري، أمام الدولار، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

ويومي الجمعة، والسبت عطلة رسمية للبنوك المصرية.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" في 24 بنكا، استقر متوسط سعر الريال في البنوك، اليوم الجمعة، عند نحو 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة السعودية لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.16 جنيه للشراء.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في بنكين؛ هما المشرق، والمصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال السعودي عند 4.23 جنيه في بنك البركة فقط.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.097 جنيه للشراء و 4.188 جنيه للبيع.

الاقتصاد ينجو من محنة كورونا

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي 2019 - 2020 بلغت 3.6%.

وهو ما يتوافق مع بيانات صندوق النقد الدولي التي أكدت أن مصر البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحقق معدلات نمو إيجابية، رغم تداعيات فيروس كورونا.

وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19، حالت دون ذلك.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف الدولار، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي إلى 18.94 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع، مقابل 19.01 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع، أمس الخميس.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى 21.29 جنيه للشراء، و21.43 جنيه للبيع، مقابل 21.37 جنيه للشراء و21.50 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي، عند مستوى 4.253 جنيه للشراء، و 4.281 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.48 جنيه للشراء، و 51.88 جنيه للبيع، مقابل 51.52 جنيه للشراء و 51.88 جنيه للبيع، أمس.

الجنيه الأقوى

وسجل الجنيه المصري أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال عام 2020 رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

ومن بين 9 عملات رئيسية بالأسواق الناشئة تم رصد تحركاتها خلال عام 2020، كان الجنيه المصري الوحيد الذي نجح في مواجهة الدولار، ليغرد منفردا بمكاسب بلغت نسبتها 2.25% منذ بداية العام.