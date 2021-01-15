الجيش الإسرائيلي يكشف عدد إصابات كورونا بصفوفه

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إصابة 1594 جنديا وموظفا مدنيا في صفوفه بفيروس كورونا.
وقال الجيش، في بيان، إن حوالي 12196 جنديا وموظفا يخضعون للحجر الصحي حتى الخميس، بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست".
ووفقا للصحيفة، تلقى حوالي 31110 جنديا وموظفا مدنيا في الجيش الإسرائيلي الجرعة الأولى من التطعيم ضد كورونا.
وتلقى نحو مليوني إسرائيلي حتى الآن الجرعة الأولى من لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لكورونا منذ إطلاق حملة للتلقيح ضد الفيروس في إسرائيل في 19 ديسمبر/كانون أول الماضي.
ووصل إجمالي الإصابات بكورونا في إسرائيل 531 ألفا و791 شخصا والوفيات إلى 3 آلاف و869 حالة.
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