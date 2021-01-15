تويتر تحسم مصير حسابات البيت الأبيض.. عودة بلا متابعين

أعلنت شركة "تويتر" أنها ستنقل الحسابات الرسمية التابعة للبيت الأبيض إلى إدارة جو بايدن عندما يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير.

وقالت "تويتر" في بيان لها، إنها ستسهل نقل حسابات البيت الأبيض المؤسسية، بما في ذلك @WhiteHouse و@POTUS و @VPو @FLOTUS و @PressSec، إلى أصحابها الجدد، مضيفة أن هذه الحسابات لن تحتفظ تلقائيا بالمتابعين من الإدارة السابقة.

وكانت "تويتر بين أولى الشركات وشبكات التواصل الاجتماعي التي حظرت الحسابات الشخصية للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد قيام حشد من أنصاره باقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير الجاري.

بداية من "الصفر"

وتبدأ الحسابات الرسمية للرئيس دونالد ترامب والبيت الأبيض على تويتر، من الصفر عندما تنتقل إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال موقع تويتر، إن الحساب الرئاسي للرئيس المنتخب جو بايدن، سيشهد حذف المتابعين كافة، في الوقت الذي لا يزال تحت سيطرة الرئيس ترامب وإدارته بالبيت الأبيض.

ووفق موقع "زا فيرج" المتخصص بأخبار التقنيات، فإن الحساب الرئاسي وحساب البيت الأبيض على تويتر، "صفر متابعين" بداية من يوم حلف اليمين لبايدن في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

لا صدام مبكر

ورأى موقع التدوينات القصيرة أن هذا الحذف قد يجنب الرئيس المتنخب الصدام الإلكتروني في بداية حكمه مع مؤيدي ترامب المتابعين حاليا لحساب الرئاسة.

وأفاد بأن هذا الإجراء سيتم تطبيقه على عدد من حسابات الحكومة الرسمية، مثل الحساب الرسمي لمجلس الوزراء، والحساب الرسمي لنائب الرئيس.

وحساب "POTUS" هو الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة، وهو منفصل عن الحساب الشخصي للرئيس دونالد ترامب، الذي يستخدمه ترامب للتغريد.



وألغى مؤسس موقع "تويتر" جاك دورسي متابعته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته الاجتماعية.

وطبقًا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، توقف المدير التنفيذي لعملاق الشبكة الاجتماعية عن متابعة الرئيس نهاية الأسبوع.